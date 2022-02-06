السيسي للمنتخب الوطني: أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع
(مصراوي):
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خسارة المنتخب الوطني، في المباراة النهائية أمام نظيره السنغالي بضربات الترجيح.
وقال الرئيس في حسابه الرسمي بفيسبوك: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".
وأضاف الرئيس: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".
وتابع: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان