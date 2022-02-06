الصحة: 20 دقيقة رياضة في اليوم تقي من هذه الأمراض

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك فوائد لا حصر لها يمكنك الفوز بها من ممارستك للرياضة والأنشطة البدنية بشكل يومي

وأكدت وزارة الصحة، إن ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية تقلل الأمراض، مؤكدة أن الخمول البدني هو المسبب الرابع للوفيات حول العالم.

وأشارت إلى أن المعدلات الموصى به لممارسة النشاط البدني يوميًا ( للبالغين: من 21 إلى 42 دقيقة، وللأطفال: 60 دقيقة).