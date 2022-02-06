طقس الاثنين.. ارتفاع الحرارة وشبورة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

11:27 م الأحد 06 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأحد، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

الوجه البحري

طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

السواحل الشمالية الغربية:

طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

- طقس غائم جزئيا.

شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- طقس غائم جزئيا.

جنوب الصعيد

- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجة الحرارة الرياح

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