طقس الاثنين.. ارتفاع الحرارة وشبورة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين على كافة الأنحاء.
وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأحد، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:
القاهرة الكبرى
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
الوجه البحري
طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
السواحل الشمالية الغربية:
طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
- طقس غائم جزئيا.
شمال الصعيد
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.
- طقس غائم جزئيا.
جنوب الصعيد
- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا.
- طقس غائم جزئيا.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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