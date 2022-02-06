مفتي الجمهورية يحسم الجدل بشأن ضرب الرجل لزوجته

08:39 م الأحد 06 فبراير 2022
مفتي الجمهورية يحسم الجدل بشأن ضرب الرجل لزوجته

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب أحدًا قط، كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، فلم يضرب زوجًا ولم يضرب ولدًا ولم يضرب خادمًا إلا أن يكون في ميدان الجهاد في سبيل الله، فهو الهين اللين في بيته ومع زوجاته.

وأضاف مفتي الجمهورية في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، الأحد، أنه علينا الاقتداء بفعل وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع زوجاته وأهل بيته، فهو المنهج الصحيح، والرجل الحقيقي لا يضرب زوجته، وكذلك الزوجة عليها أن تقتدي بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يؤذي أحدهما الآخر بل تكون حياتهما قوامها على المودة والرحمة.

شوقي علام مفتي الجمهورية ضرب الرجل لزوجته

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