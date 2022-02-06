البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب يناقش الولاء والانتماء وتحديات المستقبل

07:55 م الأحد 06 فبراير 2022
البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب يناقش الولاء والانتماء وتحديات المستقبل

البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب يناقش الولاء والانتم

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تصوير - محمود بكار:

عقد البرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن محور "الندوات النوعية" لقاء بعنوان «الولاء والانتماء وتحديات المستقبل» بقاعة ضيف الشرف بمشاركة الخبراء الاستراتيجيين اللواء أ.ح ناجي شهود، واللواء أ .ح هشام الحلبي.

تناولت الندوة العديد من القضايا المتعلقة بتأصيل مفاهيم الهوية وأهمية ترسيخ دورها الحيوي في الحفاظ على مقدرات الوطن، والتعريف بأغراض الحروب الافتراضية، ومدى تأثيرها علي الامن القومي المصري، إلى جانب دور افراد المجتمع في دعم الدولة لتحقيق التنمية.

وطالب الحضور خلالها بالتكاتف والعمل الجاد من أجل الحفاظ على استقرار مصر، وعدم الانسياق وراء الآراء والأفكار الهدامة.

كما ناقشت العديد من القضايا التي تمثل جانبا من التحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري، وأساليب التعامل معها.

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