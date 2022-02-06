"المصريين بالخارج": الشرطة الكويتية تحذر من التجاوز في احتفالات بطولة أفريقيا

كتب- مينا غالي:

حذرت وزارة الداخلية الكويتية من خلال مصادرها الصحفية الأحد أنها لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية والخروج على الآداب العامة عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا التي تجمع المنتخبين المصري والسنغالي في العاصمة الكاميرونية ياوندي لو فاز الفريق المصري .

وقالت المصادر الصحيفة في الكويت إن فرق الأمن الميدانية ستنتشر عند الساعة 9 مساء قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة في المناطق التي شهدت تجمعات واحتفالات الجالية المصرية الخميس الماضي عقب فوز منتخب بلادهم على المنتخب الكاميروني في مباراة المربع الذهبي ، وأن هذا الإنتشار سيكون في أماكن تجمع أبناء الجالية المصرية في الفروانية وخيطان وحولي والسالمية لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية .

وشدد علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج على ضرورة التزام الجالية المصرية بتعليمات الشرطة الكويتية والالتزام بالقوانين وعدم المبالغة في التعبيرعن الفرحة لو فاز الفريق المصري بالبطولة تجنباً لتطبيق القوانين الكويتية خصوصاً وأن "التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة ، وتنص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون ، خصوصاً وأن المشاركة في مسيرات احتفالية عقب المباريات تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقا مروريا أو مضايقات وإزعاج " .

وأضاف سليم أن تطبيق القوانين لا يعني عدم سعادة أبناء الكويت العاشقين للرياضة حال فوز الفريق المصري ، فهم من أكثر الشعوب العربية حباً لمصر ونجوم كرة القدم فيها وعلى رأسهم محمد صلاح ، وهذه الإجراءات فقط إجراءات ضرورية لضبط الأمن في دولة تحافظ على القوانين وراحة الجاليات على أراضيها.