الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجيبوتي في مطار القاهرة

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الجيبوتي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان غدًا الاثنين في قصر الاتحادية، قمة ثنائية لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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