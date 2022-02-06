التليفزيون يكشف كواليس رفض الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية أرضيًا

06:17 م الأحد 06 فبراير 2022
التليفزيون يكشف كواليس رفض الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية أرضيًا

كأس العالم للأندية

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كتب- مينا غالي:

كشفت إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري حقيقة رفض الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية أرضيًا بحسب ما صرح الإعلامي يعقوب السعدي رئيس قناة أبوظبي الرياضية.

وقال محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، إنه تمت إجراء مفاوضات مع الشركة مالكة حقوق البث لبطولة كأس العالم للأندية للحصول على حق البث الأرضي لمباريات النادي الأهلي، إلا أن الشركة المالكة للحقوق طلبت مبلغًا ماليًا كبيرًا وهو 25 مليون جنيه مصري لبث ثلاث مباريات فقط للنادي الأهلي.

وأضاف الجوهري لمصراوي: وهذا المبلغ يمثل تكلفة كبيرة بالنسبة للبث الأرضي بالقياس للمشاهدة العالية التى يحققها البث الفضائي. ​

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