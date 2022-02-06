"القومي لذوي الإعاقة": الدورة الحالية لمعرض الكتاب نقلة توعوية على كل المستويات

(أ ش أ):

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ 35 والتي قاربت على الانتهاء، تعد نقلة توعوية ثقافية حضارية على كافة المستويات بشكل عام، في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، نظرا للتسهيلات التي قدمها المعرض لرواده وللأشخاص ذوي الإعاقة في توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية والمعرفية.

وثمنت المشرف العام على المجلس، في تصريحات لها اليوم الأحد، دور الدولة المصرية في إتاحة الفرصة داخل المعرض، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عرض مواهبهم الثقافية والفنية من خلال المشاركات داخل دور النشر وركن الطفل والندوات العامة والعروض الفنية، وتوفير كافة الإمكانيات التي سهلت للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعالة في إطار الدمج الحقيقي لهم.

وتوجهت بالشكر لرواد المعرض والعارضين والأجنحة الحكومية ودور النشر وكافة المشاركين، الذين قاموا بزيارة جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل صالة (3 - B12 ) ، وتعرفوا على المنتجات المعرفية المعروضة داخل الجناح، والتي تحمل الطابع الثقافي للتوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وتحقق شعار دورة المعرض هذا العام، والخاص بهوية مصر.

وأبدى زوار الجناح من كافة الهيئات والوزارت إعجابهم بما يقدمه المجلس من رسالة تهدف إلى أنه مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريًا، ويعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية؛ ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.