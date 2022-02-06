"قضايا المرأة".. إصدار بمعرض الكتاب حول السفر بدون محرم وارتداء الملابس الملونة



كتب- محمود مصطفى:

تشارك الإعلامية والداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة في معرض الكتاب، بكتاب "قضايا المرأة المسلمة بين التقليد والتجديد" في جناح دار المعارف ضمن فعاليات المعرض في نسخته الـ53.

الكتاب ضمن سلسلة التجديد والتنوير والتي تصدرها الداعية الإسلامية تباعًا.

جاء الكتاب في مقدمة وستة فصول، حول الثابت والتغير ومفهوم التقليد المذموم والتجديد المنشود ومواجهة التقليد المذموم وخصائص تجديد الخطاب الديني المنشود، وجاء الفصل الأول بعنوان "صوت المرأة.. ليس بعورة"، ثم الفصل الثاني بعنوان حق التزين والتجميل للمرأة المسلمة والفصل الثالث أدلة وجوب الزي الشرعي على المرأة المسلمة، أما الفصل الرابع بعنوان "مشروعية ارتداء المسلمات للألوان وتنوع طرزها، أما الفصل الخامس بعنوان تأويلات فاسدة أما الفصل السادس والأخير فتناول قضية سفر المرأة دون محرم.