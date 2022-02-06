حدث في 8 ساعات| موجة تقلبات جو جديدة ومواعيد حجز شقق الإسكان المتوسط

كتب - أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الحكومة تنفي توقف محطات الطاقة الشمسية تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة وموعد التقلبات الجوية الجديدة، ونجيب ساويرس يعلن تنظيم ملتقى توظيفي لتوفير 7 آلاف فرصة عمل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة تنفي توقف محطات الطاقة الشمسية تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، غير صحيح.

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3 سنوات مهلة وأقل شقة بـ500 جنيه.. مطالب الملاك من تعديلات الإيجار القديم

كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مطالبهم بشأن التعديل الشامل لقانون الإيجار.

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لا تنخدعوا بالحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام وموعد التقلبات الجديدة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة وموعد عودة التقلبات الجوية والأمطار.

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شقق متوسطي الدخل.. الإسكان الاجتماعي يعلن مدن ومواعيد الحجز بداية من 450 ألف جنيه

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، "سكن مصر ودار مصر وجنة".

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7 آلاف فرصة عمل.. نجيب ساويرس يعلن تنظيم ملتقى توظيفي السبت المقبل

أعلن رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، تنظيم ملتقى شغلني للتوظيف يوم السبت المقبل الموافق 12 فبراير الجاري.

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وفاة المفكر سيد القمني بعد صراع مع المرض

أعلن الدكتور خالد منتصر، وفاة الكاتب والمفكر سيد القمني، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عامًا، كاتبًا عبر تويتر: "وداعًا سيد القمني".

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