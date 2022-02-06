قرار حكومي بإخراج قطعة أرض من عداد الأراضي الأثرية بسوهاج

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 400 لسنة 2022.

ونص القرار في المادة الأولى: يُخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته (4949.90) الواقع خارج الزمام بناحية عرابة أبيدوس – مركز اللينا – محافظة سوهاج، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: