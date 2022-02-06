قرار حكومي بإخراج قطعة أرض من عداد الأراضي الأثرية بسوهاج

04:35 م الأحد 06 فبراير 2022
قرار حكومي بإخراج قطعة أرض من عداد الأراضي الأثرية بسوهاج

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 400 لسنة 2022.
ونص القرار في المادة الأولى: يُخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته (4949.90) الواقع خارج الزمام بناحية عرابة أبيدوس – مركز اللينا – محافظة سوهاج، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.
وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

الأراضي الأثرية سوهاج مصطفى مدبولي

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