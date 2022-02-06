قرار حكومي بإخراج قطعة أرض من عداد الأراضي الأثرية بسوهاج
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 400 لسنة 2022.
ونص القرار في المادة الأولى: يُخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته (4949.90) الواقع خارج الزمام بناحية عرابة أبيدوس – مركز اللينا – محافظة سوهاج، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.
وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان