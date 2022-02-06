الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا جديدا بشأن وزارة الاستثمار

04:33 م الأحد 06 فبراير 2022
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا جديدا بشأن وزارة الاستثمار

اجتماع مجلس الوزراء

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كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 401 لسنة 2022.
ونص القرار في المادة الأولى: يستبدل بنصي البندين (1،5) من المادة الأولى من قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 113 لسنة 2018 المشار إليه النصان الآتيان:
1 – الشكل القانوني: شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم، محددة المدة.
2- إدارة الشركة واستثماراتها: يتولى العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في شركات المساهمة أو الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم، إدارة الشركة وعلى وجه الخصوص استثماراتها.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

مجلس الوزراء وزارة الاستثمار قرار حكومي

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