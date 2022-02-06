الليلة- قطع المياه عن مدينة حدائق أكتوبر عدا 7 مناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قطع المياه عن جميع مناطق المدينة ما عدا مناطق سكن مصر الإنتاج الإعلامي وسكن مصر بجوار المخابرات ومنطقة ابني بيتك 7 ومنطقة ٦٤٥ عمارة ومنطقة أبناء الجيزة ومساكن عثمان والأولى بالرعاية.

وأضاف الجهاز أن قطع المياه من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد وحتي الساعة السادسة صباح غدا يوم الاثنين حتي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم



وأكد الجهاز أن قطع المياه نتيجة أعمال صيانة طارئة خاصة بتحويلات المرافق على مسار القطار السريع بالمدينة.