3 مبادرات مرتقبة لعلاج السرطان.. وهذه الأورام على قائمة الأولويات

03:16 م الأحد 06 فبراير 2022
3 مبادرات مرتقبة لعلاج السرطان.. وهذه الأورام على قائمة الأولويات

فعاليات اليوم العالمي للسرطان

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كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور عماد حمادة، سكرتير الجمعية المصرية لأمراض السرطان ورئيس قسم الأورام بمستشفى قصر العيني، إطلاق ٣ مبادرات في الفترة المقبلة للكشف عن سرطانات للرئة والقولون والبروستاتا، على غرار مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة التي تستهدف الكشف عن أمراض الثدي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرطان لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية، تحت رعاية وزارة الصحة.

وأشار إلى تخصيص مراكز للفحص والعلاج لهذه المبادرات للحد من انتشار تلك الأمراض، وزيادة التوعية والتثقيف بشأنها.

واكد "حمادة" أن اختيار هذه السرطانات بعد زيادة نسبة انتشارها، حيث أن سرطان القولون يصيب حالياً الشباب من ٢٠ عامًا مع انخفاض نسبة الإصابة بسرطان البروتستاتا لأقل من ٦٠ عاما وشيوع سرطان الرئة لانتشار التدخين.

وأوضح أن فكرة السرطان في مصر تغيرت في الفترة الأخيرة بعد زيادة الاهتمام بعلاجها وتوفير الامكانيات مع ضرورة الكشف المبكر عن الأورام.

بدوره، لفت الدكتور أحمد المرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية "دعم صحة المرأة"، أنه من المقرر إطلاق المبادرات الجديدة ووضع الخطط اللازمة لها قريباً، مع توفير مراكز للفحص والعلاج.

مبادرات علاج السرطان اليوم العالمي للسرطان عماد حمادة جمعية السرطان

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