وزير الزراعة: سيناء تجني ثمار الأمن والاستقرار الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي

كتب- مصراوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوجود دائمًا مع أهالي سيناء؛ من أجل دفع جهود التنمية المستدامة والاحتوائية في هذا الجزء العزيز والغالي علينا جميعًا.



وأشار القصير إلى أن وجودنا في سيناء يؤكد للمجتمع أنها تنعم بالأمن والاستقرار، مضيفًا أن جهود التنمية فيها لم تتوقف بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب، وهناك مشروعات عظيمة في مجال التوسع الأفقي يجري تنفيذها الآن في شمال ووسط سيناء، وكذلك المحطات العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، لإعادة استخدامها والاستفادة منها في الزراعة.



ونوه وزير الزراعة بأن الدولة تنفق المليارات لنشر التنمية في سيناء، بوابة مصر الشرقية وأمنها الاستراتيجي، وكل الأجهزة تعمل على تعمير وتنمية سيناء.



ووجه القصير الشكر إلى رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية الذين يبذلون الغالي والنفيس؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة للوطن، وإلى أهالي ومشايخ القبائل في سيناء؛ لدعمهم الدولة المصرية.



جاءت تصريحات وزير الزراعة على هامش قيامه واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بتوزيع بعض المشروعات الزراعية على أهالي منطقة الحسنة في شمال سيناء؛ من خلال برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة الذي تنفذه وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء.