نقابة المهندسين توفر جرعات جديدة من لقاح كورونا في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الأحد، توفير دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا للأعضاء وذويهم بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

قال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن نوع التطعيم سيكون طبقا للمتوفر من قبل وزارة الصحة، على أن يبدأ توفيره يوم الثلاثاء المقبل.

أضاف أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا يتعقد داخل نادي المهندسين على مراحل منعا للتكدس والزحام ووفق الإجراءات الاحترازية.