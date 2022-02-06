مسؤول مبادرة "صحة المرأة": تشخيص سرطان الثدي يعتمد على إجراء "الماموجرام"

01:50 م الأحد 06 فبراير 2022
مسؤول مبادرة "صحة المرأة": تشخيص سرطان الثدي يعتمد على إجراء "الماموجرام"

جهاز الماموجرام

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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور يحيي صفوت، أستاذ جراحة الثدي بمستشفى قصر العيني ورئيس لجنة التدريب بالمبادرة الرئاسية "دعم صحة المرأة"، إنه من الوارد أن تحدث الإصابة بسرطان الثدي من عمر 10 سنوات.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرطان لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية، تحت رعاية وزارة الصحة.

وأوضح "صفوت" أن تشخيص سرطان الثدي يعتمد على إجراء أشعة الثدي الشعاعية (الماموجرام)، مضيفًا: "لو أجريت هذه الأشعة في سن صغير لن تُظهر شيئا".

ولفت إلى أن وزارة الصحة تقوم بتدريب التمريض والرائدات الريفية للكشف على سرطان الثدي للحد من انتشار المرض وزيادة التوعية والتثقيف الصحي للسيدات.

من جانبه، قال الدكتور جمال عميرة رئيس قسم الأورام بمعهد ناصر وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم السرطان، إن جهود مكافحة السرطان بدأت منذ الخمسينات، عن طريق مستشفى طب قصر العيني ثم معهد الأورام.

الماموجرام سرطان الثدي صحة المرأة اليوم العالمي للسرطان

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