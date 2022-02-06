3 سنوات مهلة وأقل شقة بـ500 جنيه.. مطالب الملاك من تعديلات الإيجار القديم

الأحد 06 فبراير 2022

01:43 م الأحد 06 فبراير 2022

مطالب الملاك من تعديلات الإيجار القديم

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل



كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مطالبهم بشأن التعديل الشامل لقانون الإيجار.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه الخميس الماضي بتشكيل لجنة من الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإعداد قانون شامل للإيجار القديم.

وركز رئيس الوزراء على أهمية وضرورة فض التشابك القائم منذ سنوات بين المالك والمستأجر.

وبحسب تصور الحكومة ستكون هناك فترة انتقالية كمهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم قبل تحرير العقود وتسليم الشقق.

وقال البحيري، لمصراوي، إنهم يطالبون بمهلة انتقالية مدتها سنة واحدة فقط للوحدات التجارية والإدارية و٣ سنوات فقط للشقق السكنية.

وأكد على ضرورة تسليم الوحدات الملاك أو تحرير عقود الإيجار القديمة عقب انتهاء هذه المهلة.

وحول الزيادة في القيمة الإيجارية خلال المهلة الانتقالية أوضح البحيري أنهم يطالبون بات يكون إيجار أقل شقة بقيمة ٥٠٠ جنيه شهريا إلى جانب زيادة سنوية بقيمة ٢٠٪.

وأشار إلى أنهم سيقدمون هذه المطالب بشكل رسمي إلى مجلسي النواب والشيوخ والحكومة.