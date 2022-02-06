بالصور.. الجمهور يواصل الإقبال على معرض الكتاب

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من اليوم الأحد إقبالا كثيفا من الجمهور لحضور فعاليات اليوم الحادي عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون.

ويأتي إقبال الجمهور اليوم، نظراً لاقتراب انتهاء فعاليات المعرض وإجراء عدد من دور النشر خصومات كبيرة بالتزامن مع الأيام الأخيرة للمعرض، كما أن سطوع الشمس وارتفاع درجة الحرارة بشكل نسبي أدى إلى إقبال الجمهور على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام على هامش المعرض، فضلا عن بدء إجازة منتصف العام منذ يومين والملاحظ أنه منذ بدأت الإجازة وقد تضاعف عدد الحضور والمشاركين في الفعاليات.

تقام الدورة تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.