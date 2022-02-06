رغم زيادة البنزين.. لماذا لم ترتفع أسعار المواصلات والنقل العام؟



كتب- محمد نصار:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الماضي.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة كالآتي 7.25 جنيه للتر البنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، على عدم رفع أجرة المواصلات على خطوط الهيئة بعد رفع أسعار البنزين.

وأوضح علي، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن أسعار أجرة المواصلات كما هي دون زيادة.

وكشف مصدر بهيئة النقل العام أن سبب عدم الحديث عن رفع سعر تذاكر النقل العام هو أن أغلب أتوبيسات الهيئة تعمل بالسولار وليس بالبنزين.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن باقي الاتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما تنفذ الحكومة خطة تدريجية لتحويل أتوبيسات السولار إلى العمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

وقد وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً.

وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.