القوى العاملة"بالبحر الأحمر تنظم ندوة حول الشمول المالي وخدمات البنوك للقطاع الحكومي

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت مديرية القوى العاملة في البحر الأحمر ندوة بعنوان "الشمول المالي وخدمات البنوك للقطاع الحكومي" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في إطار حرص المديرية على المشاركة وتنظيم الفعاليات المجتمعية والتطوعية وإيمانا بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية - وفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم الأحد- إن الدولة المصرية أنشأت العديد من المشروعات والبرامج لتحقيق التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات لتسهيل الأعمال وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبها.. أشارت آمال فهمي عضو المجلس القومي للمرأة إلى الخدمات التى يقدمها المجلس والمشاركة بمعاش بيت الزكاة المقدم للسيدات غير القادرات بالتعاون مع الأزهر الشريف، واستخراج بطاقات الرقم القومي مجاناً لهن، فضلا عن برامج تمكين المرأة ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة لها بالتعاون مع جهاز المشروعات.

وقامت آمال بالتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة المصرية وأماكن تقديم العلاج لها بالمجان، للحفاظ على صحتها ، اعتبارا من أن الصحة هي أول مجالات العمل فى طريق التنمية المستدامة.

وبدوره.. لفت السيد أحمد مسئول جهاز المشروعات إلى دور الجهاز فى مساعدة الشباب من الجنسين فى عمل المشروعات الخاصة بهم والتى تحقق طموحاتهم وأحلامهم وخاصة خريجي وحدة التدريب المتنقلة التابعة للقوى العاملة فى المحافظة المشاركين فى الندوة.