7 آلاف فرصة عمل.. نجيب ساويرس يعلن تنظيم ملتقى توظيفي السبت المقبل



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، عن تنظيم ملتقى شغلني للتوظيف يوم السبت المقبل 12 فبراير الجاري.

وكتب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر اليوم الأحد: "‏متنسوش تحضروا ملتقى شغلني للتوظيف يوم السبت اللي جاي 12 فبراير في الجريك كامپس بالتحرير، هيتوفر فيه أكتر من 7000 فرصة عمل من أكبر الشركات في مصر".

وتابع ساويرس: "لحضور راغبي العمل يرجى التسجيل من خلال:

https://t.co/rmRNQWCQbU‎

لتسجيل شركتك في الملتقى من خلال:

https://t.co/CczGpsHnbN‎