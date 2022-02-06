7 آلاف فرصة عمل.. نجيب ساويرس يعلن تنظيم ملتقى توظيفي السبت المقبل
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، عن تنظيم ملتقى شغلني للتوظيف يوم السبت المقبل 12 فبراير الجاري.
وكتب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر اليوم الأحد: "متنسوش تحضروا ملتقى شغلني للتوظيف يوم السبت اللي جاي 12 فبراير في الجريك كامپس بالتحرير، هيتوفر فيه أكتر من 7000 فرصة عمل من أكبر الشركات في مصر".
وتابع ساويرس: "لحضور راغبي العمل يرجى التسجيل من خلال:
https://t.co/rmRNQWCQbU
لتسجيل شركتك في الملتقى من خلال:
https://t.co/CczGpsHnbN
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