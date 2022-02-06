لحضور نهائي أمم إفريقيا.. 8 رحلات جوية تغادر مطار القاهرة إلى الكاميرون لنقل المشجعين

كتب- محمد عبيد:

أقلع جسر جوي من مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من مختلف شركات الطيران المصرية إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي؛ لنقل المشجعين المصريين الراغبين في مؤازرة المنتخب القومي في نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام نظيره السنغالي، في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد في ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وجه بضرورة تسهيل إنهاء إجراءات سفر المشجعين من صالات المطارات، بالتعاون مع كل الأجهزة والجهات العاملة بالمطار؛ خصوصًا إدارة الحجز الصحي لمتابعة شهادات التطعيم التي تخص المسافرين إلى الدول الإفريقية.

وأشارت المصادر إلى إقلاع 3 رحلات من مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، ورحلتين تابعتين لشركة "إير كايرو"، ورحلة تابعة لشركة المصرية العالمية للطيران إلى مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقام الطيار أشرف حافظ مدير المبنى، باستقبال المشجعين من الساعة 6 صباحًا، وتخصيص بوابة دخول لهم وأماكن انتظار لإنهاء الإجراءات حتى موعد عودتهم صباح غدٍ الإثنين.

وأقلعت ٥ رحلات خاصة لشركة "مصر للطيران" من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، جميعها إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون؛ لنقل نحو ١٤٠٠ راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد ٣٠٩ ركاب، وبوينج B777-300 التي تتسع لعدد ٣٤٦ راكبًا، وبوينج B737-800 التي تتسع لعدد ١٥٠ راكبًا، وتولَّى حازم أبو الخير مدير المبنى الإشراف على إنهاء إجراءات سفر المشجعين وتسهيل إنهاء إجراءات سفرهم.

وكانت "مصر للطيران" نظمت جسرًا جويًّا تضمن 7 رحلات جوية، وذلك منذ انطلاق مباريات المنتخب القومي في البطولة، ونقلت خلاله أكثر من 1500 مشجع مصري، تابعوا لقاءات المنتخب القومي في جروا وياوندي.