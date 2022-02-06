الإفتاء: ريان ألهب مشاعرنا لإنقاذ باقي أطفال العالم

كتب - محمود مصطفى:

دعت دار الإفتاء المصرية، المولى عز وجل أن يرحم جميع الأطفال، ويربط على قلوب ذويهم، بعد وفاة الطفل المغربي ريان.

وقال دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، الأحد:"ألهب مشاعرنا في محاولات إنقاذه ووفاته، اللهم تغمده برحمتك، وألهب مشاعرنا لإنقاذ باقي أطفال العالم، فالإنسانية لا تتجزأ"

وتابعو دار الإفتاء:"إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا ريان لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، رحم الله تعالى جميع الأطفال وربط الله على قلوب ذويهم.