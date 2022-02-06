629 ألف جرعة تنشيطية.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا

10:38 ص الأحد 06 فبراير 2022
629 ألف جرعة تنشيطية.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا

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كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجمالي التطعيمات بلقاح كورونا حتى الآن.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات اليوم، إن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى يبلغ 37.9 مليون مواطن، فيما حصل 27 مليون مواطن على الجرعة الثانية.

ولفت إلى حصول 629 ألف مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية، والتي يتم إعطائها للمواطنين بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

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