شيخ الأزهر ينعى الطفل المغربي"ريان" ويدعو لأهله بالصبر والسلوان

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي "ريان"، الذي وافته المنية، أمس، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".