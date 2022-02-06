حدث ليلا| وفاة الطفل ريان وتطورات قضية محمد الأمين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لحظة انتشال جُثة الطفل ريان من البئر (فيديو)

وسط فرحة عارمة في محيط البئر الذي سقط فيه الطفل ريان، نجحت فرق الإنقاذ بعد جهود استمرت لنحو 5 أيام في إخراج الطفل من البئر الذي سقط فيه.

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التليفزيون المغربي: وفاة الطفل ريان

أفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفيًا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

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ترحيل محمد الأمين لسجن 15 مايو بعد إحالته للمحاكمة.. اتهامات بهتك عرض فتيات

اصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة رجل الأعمال محمد الأمين، بعد إمضاء قرار إحالته لمحكمة الجنايات، في واقعة اتهامه بهتك عرض والاتجار في البشر إلى سجن 15 مايو.

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العاهل المغربي يعزي عائلة ‎الطفل ريان بعد وفاته

أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس عزى عائلة ‎الطفل ريان بعد وفاته في البئر.

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شكري من إثيوبيا: مصر لا تدخر أي جهد للعمل مع الدول الإفريقية

أكد وزير الخارجية سامح شكري عدم ادخار مصر لأي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الافريقية لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

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تضم شققًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.. وزير الإسكان يستعرض مشروعات رشيد الجديدة

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، وتضم المدينة جميع أنواع الإسكان (السياحي – المتوسط – الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وتُعد متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة.

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امتحانات الثانوية 2022.. المستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة.

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برلماني: لابد أن يكون هناك تحذيرات في الإعلام عن أخطار الغاز

قال النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن حوادث الوفاة بسبب تسرب الغاز تعتبر أقدار من الله، مشيرًا إلى أن هناك إهمال وعدم توعية من شركات الغاز، وهو ما يتسبب في وقوع حوادث موجعة ووفاة أسر بالكامل.

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