كورونا في 24 ساعة: تأثير أوميكرون على الدم.. وإصابة أردوغان.. وخطر جديد يهدد هؤلاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369011 حتى اليوم.

ويرصد مصراوي، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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