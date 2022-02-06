الأعلى للإعلام ينعي الطفل ريان

01:58 ص الأحد 06 فبراير 2022
الأعلى للإعلام ينعي الطفل ريان

محاولات لإنقاذ الطفل المغربي ريان

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كتب - مينا غالي

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية، بعد نحو خمسة أيام من سقوطه في بئر على عمق 32 مترا بمنطقة جبلية وعرة بإقليم "شفشاون" المغربي.

وتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسرته وللشعب المغربي الشقيق، وللإنسانية جمعاء، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه: " إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله ريان وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

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