7 طرق للحماية من مخاطر الدفاية: إهمالها يؤدي للموت

كتب- محمد صلاح:

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من النصائح اللازمة للمواطنين لضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر عند استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الحساسية التي يمثل سوء استخدامها خطرًا على الحياة أو الموت مثل الدفاية.

وأشار الجهاز في بيان له إلى أن هناك عدة شروط لابد من اتباعها للحماية من مخاطر الدفاية نستعرضها في التقرير التالي:

1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب في وقوع حريق.

4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

6- عدم استعمال الدفاية كآداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.