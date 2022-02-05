معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل 326 ألف زائر في يومه العاشر

10:39 م السبت 05 فبراير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 53 بمركز مصر للمعارض الدولية تخطى حاجز المليون واستقبل فى يومه العاشر 326 ألف زائر ليعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة باعتبارها قاطرة للتنمية.

وقالت: إن الفعاليات المتنوعة المصاحبة تخلق حالة إبداعية متفردة تجمع الثقافة بالفنون، مشيدة بالإقبال الجماهيري على اجنحة العرض ومختلف الفعاليات.

وكان معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 قد شهد إقبالا كثيفا محققا حضورا ضخما للجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية فى مشهد حضارى مميز.

إيناس عبد الدايم معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الثقافة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |التليفزيون المغربي: وفاة الطفل ريان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا