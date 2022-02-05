الطقس غدا الأحد.. شديد البرودة.. وظاهرة مسيطرة صباحًا

10:38 م السبت 05 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأحد، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد، خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، إنه هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

القاهرة: العظمى 18 _ الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 18 _ الصغرى 11

الزقازيق: العظمى 18 _ الصغرى 10

كاترين: العظمى 13 _ الصغرى صفر

شرم الشيخ: العظمى 21 _ الصغرى 15

سوهاج: العظمى 20 _ الصغرى 08

أسوان: العظمى 22 _ الصغرى 09

حلايب: العظمى 22 _ الصغرى 13

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