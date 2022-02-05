وزيرة الثقافة: ياسر رزق نجح في تطويع موهبته لخدمة الوطن والدفاع عنه

(مصراوي):

قالت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق نجح في تطويع موهبته لخدمة الوطن والدفاع عنه، مؤكدة أنه "يمثل إيقونة وقيمة حقيقية في عالم الكتاب والصحافة، ذلك المجال الذي عشقه وامتهنه وتوحد معه وجدانيًا على صعيد الممارسة والاحترافية الشديدة".

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "سنوات الخماسين" للراحل ياسر رزق التي تم تنظيمها ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي 53.

كما أبدت عبدالدايم استجابتها للمقترحات التي طرحها ضيوف الندوة حول ترجمة "كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص" إلى العديد من اللغات الأجنبية، إيمانًا بأهمية محتواه الوطني مع إمكانية التعاون مع شركاء وجهات معنية بهذا الصدد.

وأشارت إلى البدء في إعداد طبعة شعبية من "سنوات الخماسين" يتم توزيعها بكافة المكتبات العامة وقصور الثقافة ومراكز الشباب بجميع محافظات مصر، فضلاً عن أهمية الوقوف على إمكانية الإعداد لبرنامج وثائقي درامي بجميع اللغات يوثق مسيرة الراحل وقيمته الحافلة بالعطاء.

ووجه عمر ياسر رزق، نجل الراحل، الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الكبير لإقامة هذه الندوة التي تليق بقيمة كاتب كبير مثل ياسر رزق، بما يعكس اهتمام وتقدير الدولة المصرية لهذه الرموز الإبداعية الوطنية.

حضر الندوة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور أحمد الجمال، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وأسرة الراحل.