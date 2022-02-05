المتحدة للخدمات الإعلامية تنظم العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" الأسبوع المقبل

08:06 م السبت 05 فبراير 2022
المتحدة للخدمات الإعلامية تنظم العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" الأسبوع المقبل

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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(مصراوي):

تجرى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية " كنز الدنيا" الأسبوع المقبل، تحت رعاية وزارة التضامن، ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة "وورك شوب".

ومسرحية "كنز الدنيا" تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبدالباقي، والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني، ويخرجها للمسرح أشرف عبدالباقي، وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد.

وتأتى المسرحية في إطار جهود الشركة المتحدة، لدعم المسرح المصري الجاد واكتشاف مواهب جديدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وابراز المواهب في كافة المجالات.

و"كنز الدينا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسرحية كنز الدنيا وزارة التضامن شركة وورك شوب

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