معرض الكتاب يحتفل بالفائزين بجوائز مسابقة عبدالتواب يوسف

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تصوير- محمود بكار:

نظم معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 53 حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب عبدالتواب يوسف (شخصية معرض كتاب الطفل) بحضور الروائي عصام يوسف، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور لبنى عبد التواب يوسف، الدكتور حنفي محمد.

وفى تعليق لها قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة: إن جائزة الكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل جاءت تحفيزا للنشء على القراءة والاطلاع.

وأضافت إن غرس عادة القراءة فى نفوس الأطفال والشباب أحد الأدوات الفاعلة لخلق أجيال جديدة مستنيرة واعية، مؤكدة استمرار خطط رعاية النابغين والموهوبين فى مختلف مجالات الإبداع.

تقدم للمسابقة 61 متسابقا من 19 محافظة مصرية منهم 39 من الإناث و22 من الذكور ، بواقع 28 متسابقا في مجال الرسم، و 16 متسابقا في مجال الحكي، و 17 متسابقا في مجال التلخيص وجاءت نتائجها كالتالي:

فاز بالمركز الأول لجائزة الرسم الطفلة هيلانا عبدالملاك 12 عامًا من القاهرة، وفاز بجائزة التميز من أطفال القدرات الخاصة ذوي الهمم الطفلة منة الله طلعت الكيلاني من الدقهلية.

وفاز بالمركز الأول لمسابقة الحكي ندى محمد حامد احمد، محافظة الشرقية، وفاز بجائزة التميز في الحكي جودي حاتم علي سيد شريف من القليوبية 9 سنوات.

وفي جائزة التلخيص فاز بالمركز الاول سارة رمضان شعبان من الجيزة 14 عاما وفاز بجائزة التميز في التلخيص، عبد الرحمن محمد عبد الهادي من القليوبيه 13 عامًا.

تمثلت الجوائز فى درع الهيئة المصرية العامة للكتاب ومجموعة من إصداراتها المتنوعة ومجموعة كتب من الدار المصرية اللبنانية للنشر والتي تعد الأكثر تبنيا لنشر اعمال الراحل عبد التواب يوسف بالإضافة إلى حصول جميع الفائزين على مبلغ مالي تشجبعا لمواهبهم المتفردة.

وخلال الاحتفال قال الدكتور احمد بهي ان هذه الدورة من معرض الكتاب تهتم بالطفل وخصصت جناحا كاملا تحت اسم معرض كتاب الطفل ومن هذا المنطلق تم عمل مسابقة لأدب الطفل بإسم الراحل عبد التواب يوسف .

وقالت الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف عن والدها إنه أحد المبدعين في أدب الاطفال، وكان هدفة تنمية وعى وإدراك النشء من خلال كتاباته المتعددة، مشيرة إلى دعمه لتحقيق أحلام أبناءه.

وأشاد الروائي عصام يوسف بفكرة الجائزة مثمنا اختيار عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل واصفا حياته الشخصية بالمرجعية التي ترشد الاطفال والكبار ، متمنيا استمرار الفكرة والتوسع فى تطبيقها.

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