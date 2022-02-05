مقدمة من ألمانيا.. مصر تستقبل 338 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، موعد تحسن الطقس وانتهاء التقلبات الجوية، وزيادات جديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، واللحظات الأخيرة قبل إنقاذ الطفل ريان.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- سد النهضة وقناة السويس.. تفاصيل مباحثات السيسي ونظيره الصيني "شي جين"

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج".

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- الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وانتهاء التقلبات الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، بعد أن وصلت أمس الجمعة موجة التقلبات الجوية ذروتها.

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- تبدأ يوليو 2022| زيادات جديدة في شرائح استهلاك الكهرباء.. تعرف على الأسعار

أسعار الوقود والمحروقات في الآونة الأخيرة ارتفاعات عدة على الصعيد العالمي سواء بالنسبة للبنزين أو الغاز الطبيعي ما أدى إلى الضغط على مخصصات دعم الطاقة والمحروقات في الموازنة العامة للدولة المصرية والتي كانت موضوعة وفق الأسعار قبل زيادتها الأخيرة عالميًا.

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- الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

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- "دقائق تفصلني عن احتضانه".. والد الطفل ريان لـ مصراوي: أتابع دعوات العالم أجمع

قال خالد والد الطفل ريان الذي سقط في بئر بالمغرب منذ 5 أيام، إنه يتابع دعوات المغربيين والمصريين والعالم أجمع لإنقاذ ابنه.

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- أقوى عاصفة على الكوكب.. الأرصاد: أعاصير مدمرة والموج 12 مترًا في مدغشقر

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه في ظل وقوع نصف الكرة الجنوبي في فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة المحيط واختلاف اتجاه الرياح تتكون الأعاصير في هذه الفترة هناك.

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- اللحظات الأخيرة قبل خروج الطفل ريان.. مروحية وطاقم طبي في انتظاره

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر مسؤول، قوله: "تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش من اجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه".

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