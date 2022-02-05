مصر للطيران: نقل 1400 مشجع على متن 5 رحلات لمؤازرة المنتخب في النهائي

05:55 م السبت 05 فبراير 2022
مصر للطيران: نقل 1400 مشجع على متن 5 رحلات لمؤازرة المنتخب في النهائي

شركة مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الأحد، 5 رحلات خاصة جميعها إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون، لنقل حوالي 1400 راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد 309 ركاب، وبوينج B777-300 التي تتسع لـ346 راكبًا، وبوينج B737-800 التي تتسع لـ150 راكبًا، لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام غدًا الأحد في التاسعة مساء.

وكانت الشركة الوطنية سيّرت 7 رحلات سابقة إلى الكاميرون، لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة الأفريقية.

شركة مصر للطيران الكاميرون منتخب مصر المنتخب الوطني

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