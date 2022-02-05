السياحة: زائرو الأهرام يستطيعون رؤية الضلع الجنوبي لـ"خوفو" كاملًا

كتب- أسامة علي:

انتهت وزارة السياحة والآثار منذ أيام قليلة، من أعمال إزالة متحف مركب خوفو والذي تم بنائه في الموقع الذي اكتشفت فيه مركب خوفو الأولى عام 1954 عند الضلع الجنوبي للهرم الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي ظل على مدار عقود يشوه المنظر الجمالي للهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، ويحجب رؤية الضلع الجنوبي له.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان له، اليوم السبت، أنه كان لابد من إزالة مبنى المتحف ليس فقط لأنه يشوّه المنظر الجمالي للمنطقة بل لانتفاء الغرض من بنائه حيث تم نقل مركب خوفو الأولى في شهر أغسطس الماضي إلى مبنى متحف مراكب خوفو، بالمتحف المصري الكبير، والمجهز بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للعرض المتحفي، للحفاظ على المركب التي تعد أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي مصنوع من الخشب، في التاريخ الإنساني، وعرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها التاريخية و الأثرية.

وأضاف أشرف محي الدين مدير عام منطقة أهرامات الجيزة أن المتحف القديم الذي تم إزالته لم يكن مجهزًا بوسائل عرض وأساليب علمية تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة، كما كان يفتقر لوسائل وأساليب الإتاحة للسياحة الميسرة.

جدير بالذكر أن متحف مركب خوفو تم بنائه بالضلع الجنوبي للهرم الأكبر على هيئة مركب ضخم ليتلائم مع طبيعة الأثر المعروض بداخله، وتم البدء في بنائه عام 1960 وافتتح للجمهور عام 1982.