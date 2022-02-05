مدير توزيع "الأخبار" يكشف مفاجأة حول كتاب ياسر رزق "سنوات الخماسين"

كتب- مصراوي:

تصوير- محمود بكار:

كشف حسن أبوالعلا، مدير توزيع أخبار اليوم، مفاجأة بشأن كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الراحل ياسر رزق، خلال ندوة مناقشة الكتاب بمعرض الكتاب اليوم.

وقال أبوالعلا، في مداخلة خلال الندوة: إنني أحب أن أزف مفاجأة سارة للحضور بأن الطبعة الثالثة من الكتاب لم يتبق منها سوى 100 نسخة فقط، مشيرا إلى أن الطبعة الرابعة ستخرج من المطبعة غدا.

وانطلقت منذ قليل، ندوة مناقشة كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قاعة ضيف الشرف مبنى بلازا ٢، بالوقوف دقيقة حدادا على روح الكاتب الراحل.

والندوة تناقش الكتاب وأحداثه التي ترصد مرحلة من أهم المراحل التاريخية في حياة مصر.

ويتحدث في الندوة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، ويدير الندوة الدكتور سامي عبدالعزيز، ويحضرها لفيف من كبار الصحفيين من زملاء ياسر رزق وتلاميذه وأسرته.