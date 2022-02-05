برلماني يطالب بتسهيل اشتراطات البناء وتخفيض رسوم التراخيص بالقرى

03:52 م السبت 05 فبراير 2022
برلماني يطالب بتسهيل اشتراطات البناء وتخفيض رسوم التراخيص بالقرى

النائب محمد عبد الله زين الدين

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى، وتسهيل اشتراطات البناء وتخفيض أسعار استخراج التراخيص.

وقال زين الدين، في تصريحات اليوم السبت: لا أحد يختلف مع ضرورة وجود اشتراطات للبناء للحد من العشوائيات التي طالت عديدًا من المناطق بالمحافظات، إلا أن القرى لها طبيعة خاصة تختلف عن المدن، في مظاهر البناء العشوائي؛ حيث كانت تلك المظاهر في القرى تنحصر في البناء على الأراضي الزراعية وخارج الكتل السكنية، وهو ما تم مواجهته بحزم مؤخرًا.

وتابع النائب: أما مظاهر البناء العشوائي بالمدن فكانت في الارتفاعات المبالغ فيها التي لا تتناسب مع مساحات العقار والشوارع، وهو أمر غير منتشر بالقرى، نظرًا لأن طبيعة المباني بالقرى تقوم على إنشاء منزل لكل عائلة مكون من عدة أدوار يبلغ متوسطها ثلاثة أو أربعة أدوار فقط.

وأضاف عضو مجلس النواب: أصبح المواطنون في القرى يعانون حاليًّا في ظل عدم وجود توسعات وتجريم البناء على الأراضي الزراعية، الأمر الذي يتطلب تيسير اشتراطات البناء بشكل لا يسمح بوجود عشوائيات، وإنما مجرد تيسيرات بسيطة لاشتراطات البناء التي تعوقهم حاليًّا، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم استخراج التراخيص بالقرى مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

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