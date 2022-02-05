الجيزة: إزالة منشآت مخالفة بأوسيم وأبوالنمرس والصف والبدرشين "فيديو وصور"

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة إنها تواصل مجهودات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حسب بيان اليوم السبت، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أية مخالفات أو تعديات، مؤكدًا أن محافظة الجيزة بكل أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون.

وقام مركز ومدينة البدرشين بإزالة ٤ حالات بناء مخالف شملت إزالة هنجر بدون ترخيص على مساحة 200م بقرية أبو صير، بالإضافة إلى إزالة بناء دون ترخيص عبارة عن أسوار وعدد ٣ حجرات بشارع آثار سقارة وإزالة حالتي تعدٍّ بالبناء بمنطقة الريغة بقرية أبو صير عبارة عن أسوار وأساسات بالبلوك الأبيض على مساحة نحو 700م.

وأزال مركز ومدينة أوسيم حالة بناء غرف وتقسيم محلات داخل جراج سيارات بالمخالفة للقانون، إلى جانب قيام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة سقف الدور الأول بعقار مخالف بعرب التل بمنطقة طمو بالمنوات.

وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة ٧ حالات بناء مخالف شملت إزالة مخالفة مبانٍ في المهد على أرض أملاك الدولة بناحية عرب الحصار بحري بجوار محطة الصرف الصحي، بالإضافة إلى إزالة عدد ثلاث حالات مبانٍ مخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالودي؛ وتحديدًا بقرية عرب القميعي.

وتم إزالة حالتَي مبانٍ في المهد لتعديات على مساحة ٢٢٠٠م على أراضي أملاك الدولة بناحية نجوع العرب بغمازة الصغرى، بالإضافة إلى ضبط أعمال بناء مخالف بناحية عرب الحصار القبلية بالأقواز، وتم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات المستخدمة بالبناء.