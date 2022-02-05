مُطالبًا بـ "قائمة سوداء".. برلماني: استرداد 3 مليارات جنيه سرقات تيار كهربائي "كارثة"

كتب- نشأت علي:

وصف الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، ما قالته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 من خلال حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي، بالكارثة.

وتساءل رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلاً: كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف؟ ولماذا لا يتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟

واتهم النائب وزارةَ الكهرباء بالإهمال الشديد في هذا الملف؛ خصوصاً أن مبلغ الـ3 مليارات جنيه تم ضبطه من خلال مباحث الكهرباء، ما يؤكد أن قيمة سرقات الكهرباء أكبر من ذلك بكثير، وهنا تكمن الكارثة؛ لأن المنظومة غير منضبطة، وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التي لم يتم ضبطها، ولا بد أن تعمل وزارة الكهرباء للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وطالب رمزي الحكومة باستحداث النظم والبرامج التي تكفل الكشف عن أية حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها، مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقي التيار الكهربائي أو مَن يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن أيضًا في حصول الأولى على مستحقاتها والثاني على خدمة بجودة عالية، متسائلًا: هل لدى وزارة الكهرباء القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائي؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها في المهد وتطبيق القانون على مَن يرتكبونها؟

وقال رمزي إن وصول قيمة سرقات الكهرباء إلى 3 مليارات جنيه، يؤكد أن هذه السرقات استمرت لمدد طويلة ولم يتم اكتشافها بعد حدوثها بوقت قصير، متسائلاً عن عدد الحالات وأكبر المحافظات والقطاعات في ملف سرقات الكهرباء، مع وضع قائمة سوداء لأمثال هؤلاء من ناهبي المال العام.