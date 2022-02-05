أنشطة وفعاليات مميزة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال يناير 2022

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، اليوم السبت، إن قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عددًا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير 2022؛ من خلال تنفيذ عدد من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية .

وأوضح البيان أنه تم تنفيذ زيارة لممثلي جامعة عين شمس لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وزيارة أخرى من جامعة دمنهور لأنفاق 3 يوليو، فضلاً عن تنظيم زيارة لمديرية الأوقاف بدمياط للعاصمة الإدارية الجديدة، وزيارة لفرع المجلس القومي للمرأة بدمياط لمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة

وتابع البيان: نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة من جامعة عين شمس إلى مستشفى القوات المسلحة للعظام بالحلمية بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لزيارة مصابي العمليات الحربية؛ تقديرًا لما قدمه مصابو العمليات الحربية من تضحيات في سبيل وطنهم الغالي ورفع الروح المعنوية لهم .

ونوه البيان بأن قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إيماناً من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع داخل المجتمع الجامعي، نظمت عدد (12) زيارة لطلبة الجامعات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بواسطة مديري التربية العسكرية.

وتم تطوير المحتوى الدراسي وطرق التدريس، في إطار تطوير منظومة التربية العسكرية لطلبة المدارس والجامعات والنهوض بالانضباط الذاتي لديهم، بما يتناسب مع المستوى العلمي والمعرفي للطلبة من خلال تدريس موضوعات عن التحديات والتهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري والشائعات والحروب غير النمطية ودور القوات المسلحة في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والافتتاحات الرئاسية المستمرة.

وحرصت قوات الدفاع الشعبي والعسكري على إنشاء وإطلاق موقع إلكتروني رسمي لها على الإنترنت بعنوان (/http://www.pdforces.com.eg) ، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين وللفئات العمرية المستهدفة ولعرض كل الخدمات المقدمة والأنشطة المختلفة التي تقوم بها قوات الدفاع الشعبي والعسكري .

تأتي الفعاليات في إطار جهود القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الجيل الجديد، ليكون قادرًا على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية .