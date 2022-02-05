أتمنى حسمها في الـ 90 دقيقة.. وزيرة الثقافة تكشف لـ "مصراوي" توقعاتها لمباراة مصر والسنغال

12:51 م السبت 05 فبراير 2022
أتمنى حسمها في الـ 90 دقيقة.. وزيرة الثقافة تكشف لـ "مصراوي" توقعاتها لمباراة مصر والسنغال

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

أعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن ثقتها في فوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون غدا الأحد.

وقالت وزيرة الثقافة، في تصريح خاص، لمصراوي، اليوم السبت، إن الروح القتالية التي لعب بها المنتخب في آخر مباراتين له أمام المغرب والكاميرون تنبئ بأنه لن يترك مباراة النهائي دون فوز.

وأضافت إيناس عبدالدايم: كل أمنياتي بفوز المنتخب لأن كرة القدم صارت من أهم الأشياء التي تسعد المصريين.

وحول توقعاتها بشأن الفوز قالت: يصعب توقع نتيجة النهائي نظرا لصعوبتها حيث إن السنغال فريق قوي والمباراة لن تكون نزيهة، وأتمنى أن يحسم المنتخب المباراة في وقتها الطبيعي دون اللجوء إلى وقت إضافي رغم أن متعة المباراة تكون أفضل كلما طالت مدتها.

وتقام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يواجه منتخب مصر المنتخب السنغالي.

مصر والسنغال نهائي كأس أمم أفريقيا إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| النائب العام يأمر بإحالة محمد الأمين لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا