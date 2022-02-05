بالصور.. زحام بمعرض الكتاب في الساعات الأولى من يومه العاشر

كتب- مصراوي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من اليوم السبت إقبالا كثيفا من الجمهور لحضور فعاليات اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون.

ويأتي إقبال الجمهور اليوم، نظراً لاقتراب انتهاء فعاليات المعرض وإجراء عدد من دور النشر خصومات كبيرة بالتزامن مع الأيام الأخيرة للمعرض، كما أن سطوع الشمس وارتفاع درجة الحرارة بشكل نسبي أدى إلى إقبال الجمهور على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام على هامش المعرض.

وتقام الدورة تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، وتضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية لـ 1067 دار نشر وتوكيلا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.