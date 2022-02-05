برودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وأماكن ضباب الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة بسبب الشبورة المائية.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه يوجد ضباب الأمطار في المناطق التي كثرت بها تساقط الأمطار خلال ساعات الليل والصباح الباكر من اليوم السبت.

وتابعت: "تستمر الأجواء الباردة نهارا وتكون شديدة البرودة ليلا".

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، إن أسباب التقلبات الجوية تأتي نتيجة وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض، يجلب كتلا هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وأكدت منار غانم على أن ذروة حالة عدم الاستقرار كانت أمس الجمعة، حيث شهدت البلاد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية (السلوم - سيدي براني - مرسي مطروح - الإسكندرية)، وشمال الوجه البحري، بجانب امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج).​