حدث ليلاً| نقل جثث مذبحة الزمالك إلى مشرحة زينهم.. و جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

2291 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 2498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 367026 حتى اليوم.

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4 جثث وعجوز مصابة.. كواليس لحظات الرعب والدم في جريمة الحي الراقي

هدوء كان يطبق على الحي الراقي، سكون ساد المنطقة في ظل طقس بارد قبل أن تقطع أصوات الرصاص صمت تبدل إلى خوف انخلعت له القلوب.

لم يتجاوز الكثيرون مذبحة فيلا التجمع الخامس بعد حتى اصطدموا بواقعة مماثلة دارت أحداثها داخل شقة سكنية بشارع طه حسين في الزمالك.

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جريمة شقة الزمالك.. 5 قرارات عاجلة من النيابة

تحرك سريع من جهات التحقيق في واقعة مقتل سيدة وابنيها وإصابة والدتها على يد زوجها الذي تخلص من حياته بالرصاص داخل شقة بحي الزمالك في ماحفظة القاهرة.

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نقل جثث مذبحة الزمالك إلى مشرحة زينهم

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل 4 أشخاص داخل شقة بالزمالك، كما تم نقل جثث المتوفين الأربعة لمشرحة زينهم تمهيداً لتشريحهم بمعرفة الطب الشرعي.

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حريق هائل يلتهم مخزن للأخشاب في المنوفية دون وقوع خسائر بشرية

نشب حريق هائل في مخزن للأخشاب بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتهم كميات كبيرة من الأخشاب دون وقوع خسائر في الأرواح.

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كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسرطان؟ .. 5 نصائح

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح للحماية من السرطان في اليوم العالمي للسرطان.

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الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس.

وقالت غانم، في تصريحات تلفزيونية، إنه بداية من غدٍ السبت، يشهد الطقس حالة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع الشمس، وانحصار فرص سقوط الأمطار، وتقتصر على أمطار خفيفة ومتفرقة.

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مسلوخة ومقطوعة الذيول.. العثور على 60 حمارًا نافقًا بسوهاج

عثر أهالي نجوع مازن بناحية قرية أولاد يحيى بحري بدار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، على عشرات الدواب "حمير" مذبوحة ومسلوخة الجلد، وذلك بالمنطقة الجبلية بمخرات السيول.

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وزير التعليم لمديرة لجنة امتحانات السنبلاوين: نسعد بك في الوزارة الإثنين المقبل

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة اعتداء أولياء أمور طالبات بالإعدادية على الأستاذة وداد حمدي، رئيس لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري التابعة لإدارة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، نتيجة حرصها طوال اللجنة على منع الغش.

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حول العالم في 24 ساعة: جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل

شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها تواصل محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عمقه 32 مترا.

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الولايات المتحدة: حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 900 ألف حالة خلال عامين

بلغت الولايات المتحدة مرحلة فارقة جديدة في معركتها الحالية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). حيث تجاوزت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة يوم الجمعة 900 ألف حالة وفاة، بعد عامين من اكتشاف أول سلسلة إصابات عنقودية في مدينة ووهان الصينية. وقال خبراء الصحة العامة إن الاقتراب من رقم مليون حالة وفاة جراء الفيروس أصبح أمرا "حتميا".

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