كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسرطان؟ .. 5 نصائح
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح للحماية من السرطان في اليوم العالمي للسرطان.
وجاءت النصائج كالتالي:-
1- توقف عن تعاطي التبغ.
2- حافظ على وزن صحي للجسم.
3- تناول الكثير من الخضروات والفواكه.
4- استخدام الإشعاع لأغراض آمنة كالتشخيص والعلاج.
5- أحصل على التطعيم ضد التهاب الكبد B.
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