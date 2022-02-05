كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسرطان؟ .. 5 نصائح

02:41 ص السبت 05 فبراير 2022
كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسرطان؟ .. 5 نصائح

وزارة الصحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح للحماية من السرطان في اليوم العالمي للسرطان.

وجاءت النصائج كالتالي:-

1- توقف عن تعاطي التبغ.

2- حافظ على وزن صحي للجسم.

3- تناول الكثير من الخضروات والفواكه.

4- استخدام الإشعاع لأغراض آمنة كالتشخيص والعلاج.

5- أحصل على التطعيم ضد التهاب الكبد B.

272907202_263211515990070_8558743302141942496_n

السرطان وزارة الصحة الصحة اليوم العالمي للسرطان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..2291 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا