كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسرطان؟ .. 5 نصائح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح للحماية من السرطان في اليوم العالمي للسرطان.

وجاءت النصائج كالتالي:-

1- توقف عن تعاطي التبغ.

2- حافظ على وزن صحي للجسم.

3- تناول الكثير من الخضروات والفواكه.

4- استخدام الإشعاع لأغراض آمنة كالتشخيص والعلاج.

5- أحصل على التطعيم ضد التهاب الكبد B.