مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص السبت 05 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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(مصراوي):

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم السبت 5/2/2022، الموافق 43 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:16 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:11 مساءً

أذان المغرب 5:33 مساءً

أذان العشاء 6:52 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:14 مساءً

موعد أذان المغرب 5:35 مساءً

موعد أذان العشاء 6:56 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً

موعد أذان العصر 3:06 مساءً

موعد أذان المغرب 5:28 مساءً

موعد أذان العشاء 6:47 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:11 مساءً

موعد أذان المغرب 5:35 مساءً

موعد أذان العشاء 6:50 مساءً

للمزيد من التفاصيل..

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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